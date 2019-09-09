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2:25   9 Сентября 2019
Россия

Беглов посетил Штаб общественной поддержки, чтобы поблагодарить волонтеров

Беглов посетил Штаб общественной поддержки, чтобы поблагодарить волонтеров

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов после выборов приехал в Штаб общественной поддержки, сообщили «Невские новости».

Врио губернатора поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Однако это был лишь первый этап, сказал он, добавив, что предстоит сделать «серьезный рывок». Беглов также обратил внимание на высокий уровень прошедшего голосования.

«У нас есть четкая программа действий, хорошая команда и поддержка жителей города. Социальный, умный, комфортный, открытый город – это не просто пункты программы, это вполне реальные цели, которых мы добьемся в ближайшее время», — напомнил градоначальник.

Работа Штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Северной столицы стартовала 4 июля. В нем состоят, в частности, студенты, ветераны и представители некоммерческих организаций.

Согласно последним данным, Беглов набрал свыше 64 процентов голосов после обработки 41,89 процента протоколов. За ним следует Надежда Тихононова от «Справедливой России» с результатом в 16,79 процента. На последнем месте Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,65 процента поддержки.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #беглов

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