Выборы главы Сахалина завершились

Облизбирком Сахалинской области обработал 100 процентов протоколов на выборах губернатора региона, сообщил заместитель главы ведомства Павел Сиваконов 9 сентября.

Согласно предварительным итогам, победил врио главы Валерий Лимаренко. За него проголосовали почти 79 тысяч избирателей, то есть 56,15 процентов населения Сахалина.

«Мы ждем еще информацию на цифровых избирательных участках в Москве», — добавил зампредседателя избиркома.

Он отметил, что таким образом проголосовали немногим больше 70 человек, что незначительно повлияет на предварительные итоги.

8 сентября — в единый день голосования — в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.