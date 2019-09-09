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1:58   9 Сентября 2019
Россия

Выборы главы Сахалина завершились

Выборы главы Сахалина завершились

Облизбирком Сахалинской области обработал 100 процентов протоколов на выборах губернатора региона, сообщил заместитель главы ведомства Павел Сиваконов 9 сентября.

Согласно предварительным итогам, победил врио главы Валерий Лимаренко. За него проголосовали почти 79 тысяч избирателей, то есть 56,15 процентов населения Сахалина.

Выборы главы Сахалина завершились

«Мы ждем еще информацию на цифровых избирательных участках в Москве», — добавил зампредседателя избиркома.

Он отметил, что таким образом проголосовали немногим больше 70 человек, что незначительно повлияет на предварительные итоги.

8 сентября — в единый день голосования — в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам. 

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Автор: Анна Манц
#губернатор #выборы #сахалин #лимаренко

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