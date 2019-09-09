Пучков заявил, что жулье из «оппозиции» чуждо россиянам

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) назвал оппозицию, заявляющую о вбросах в ходе выборов, жульем и ворьем, давно чуждым избирателю.

Ранее член ГИК с решающим правом голоса Олег Зацепа рассказал, что в петербургский избирком поступило 75 обращений о вероятных нарушениях избирательного процесса, уточнив, что сейчас вся эта информация прорабатывается.

Глава корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова сообщила, что сотрудники корпуса проверили около 170 сообщений о нарушениях и фальсификациях, включая информацию из СМИ и соцсетей, и большинство из них не подтвердилось. В частности, на проверку сообщения о массовом подвозе бюджетников к двум участкам, №55 и 814, выехала оперативная мониторинговая группа, которая опровергла эту информацию.

Сфабрикованные видео и прочие фейки распространяют в интернете «оппозиционеры», чтобы дискредитировать выборы в Петербурге. Среди них Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Пучков не удивлен действиями данных «персонажей», ведь «нормальным, законным путем они никаких результатов добиться не могут», поэтому приходится прибегать к провокациям и конфликтам.

Он напомнил, что на множестве последних выборах объем реальных вбросов не превысил статистическую погрешность, поскольку все контролируется видеокамерами. Он добавил, что совсем без вбросов обойтись вряд ли возможно, но по каждому факту надо разбираться, кто вбросил. Ведь это могут быть как сторонники кандидатов, так и противники с целью дискредитировать. Поэтому все вброшенные бюллетени надо изымать из урн для проверки, где они напечатаны, и судить в случае если они поддельные.

«Это точно так же, как все эти дурацкие фальсификации на старте, когда им говорят ,что у них поддельные подписи, а они заявляют «ах нет, это Кремль подослал людей, которые нам сфальсифицировали подписи». Так вопрос в том, что свою работу они никак не проверяют вообще. И в этом публично сознается. То есть — все это жулье, ворье и мошенники, абсолютно чуждые населению», — подытожил Пучков.

Напомним, председатель петербургского ГИК Виктор Миненко ранее заявил об отсутствии нарушений во время губернаторских выборов.