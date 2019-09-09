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Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

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1:46   9 Сентября 2019
Весь мир

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Наблюдательный полет России и Белоруссии над Польшей пойдет на российском самолете Ан-30Б с 9 по 13 сентября, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что мероприятие запланировано в рамках международного Договора по открытому небу. Максимальная дальность полета составит 1,4 тысячи километров, а его старт пройдет с аэродрома в Варшаве.

Помимо этого, группа россиян проведет инспекцию в Германии с 9 по 12 сентября, согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Площадь указанного района охватит порядка 14 тысяч квадратных километров.

«В период с 9 по 14 сентября совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — добавил начальник.

Напомним, что Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Он призван укрепить доверие стран после холодной войны. Соглашение, которое вступило в силу в 2002 году, позволяет сторонам открыто собирать данные о Вооруженных силах и военных мероприятиях государств-участников.

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Автор: Анна Манц
#россия #польша #белоруссия #наблюдательный полет

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