«Оппозиция» плодит фейки на выборах в Петербурге, отрабатывая деньги спонсоров - эксперт

Полицейские вывели с избирательного участка наблюдателя от блогера Алексея Навального, который якобы пытался заснять нарушение в петербургском муниципальном округе «Звездное». Видеозапись выдворения с участка опубликовал петербургский штаб Навального в Telegram.

Содержание ролика весьма спорно: на кадрах мелькают люди и урна с бюллетенями. Ни автор видео, ни сам Навальный, не поясняют, в чем заключалось нарушение. На заснятых кадрах видно, что юноша ведет себя провокационно и пытается инициировать скандал. В результате молодого человека выводят из помещения полицейские. Автор видео заявляет, что к нему якобы применили силу, однако на видео заметно, что молодого человека просто выставили за дверь.

В течение единого дня голосования «оппозиционеры» уже публиковали в соцсетях разнообразные фейки, в том числе о якобы имевших место нарушениях на выборах в Петербурге. Сторонники блогера Навального изо всех сил пытаются обострить ситуацию, чтобы поставить легитимность выборов под сомнения.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с ФАН заявил, что у «оппозиционеры» не имеют других инструментов, кроме фейков, которые они плодят без устали, пытаясь отработать спонсорские деньги.

Также Чеснаков отметил, что действиями провокаторов наверняка дадут оценку прокуратура и Следственный комитет ведь одно дело - использовать лазейки в законе, и совсем другое - не брезговать откровенной ложью.

Так, сомнительная история о «карусели» на участке в Адмиралтейском районе Петербурга была развенчана представителем избиркома, который рассказал, что подвоз целой группы избирателей на местный УИК является фейком. Агентство «Народные новости» ранее отмечало, «погоня за бюллетенями» в Купчине оказалась провокацией Красимира Врански.

В попытках сорвать выборы в Петербурге были замечены и другие сторонники Навального: Андрей Пивоваров, Ольга Гусева, Максим Резник и Борис Вишневский.

Избирком Петербуга зафиксировал большое число ложных сообщений о нарушениях, которые якобы происходили на городских избирательных участках. Член горизбиркома Юрий Кузьмин сообщал, что в интернете появился ролик вбросе бюллетеней в урны, который на самом деле был записан в 2016 году. Горизбирком Петербурга отмечает, что каких-либо существенных нарушений на УИКах зафиксировано не было.

Эксперты и наблюдатели отмечают, что выборы в Петербурге отличились хорошей организацией, голосование проходило законно и прозрачно, существенных нарушений правопорядка замечено не было. Выборы градоначальника проходили под широким общественным контролем.