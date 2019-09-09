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1:33   9 Сентября 2019
Россия

«Яблоко» проходит в Мосгордуму благодаря авторитету, а не «Умному голосованию» — Явлинский

«Яблоко» проходит в Мосгордуму благодаря авторитету, а не «Умному голосованию» — Явлинский

Успех кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму обусловлен их авторитетом, а не системой «Умное голосование», уверен основатель политического объединения Григорий Явлинский. Об побеседовал с «Интерфаксом».

«Мы благодарны за поддержку, однако к системе «Умного голосования» [блогера Алексея] Навального относимся негативно», — сказал он.

Для «яблочников» нет разницы между другими партиями, утверждает собеседник. Более того, партийцы расценивают призывы голосовать за кого-то конкретного как грубую ошибку и сигнал к ужесточению авторитарной системы. Однако, «на выборах полезна любая поддержка».

Явлинский уверен, что избиратель «Яблока» — особый, самостоятельный и мыслящий. Иные и вовсе не пойдут голосовать, если кандидатов поддерживают люди, которым они не доверяют.

«Яблоко» проходит в Мосгордуму благодаря авторитету, а не «Умному голосованию» — Явлинский

«Если говорить о [кандидате от «Яблока» Сергее] Митрохине, то в Москве больше нет такого кандидата в депутаты, который бы в практическом смысле сделал для москвичей больше, чем он. Жителям 43-го [избирательного] округа это хорошо известно, поэтому Митрохин получил такую поддержку», — заявил он.

Напомним, «яблочники», по предварительным данным Мосгоризбиркома, лидируют в трех столичных округах на выборах в МГД.

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Автор: Анна Манц
#москва #выборы #яблоко #явлинский #мосгордума #умное голосование

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