Успех кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму обусловлен их авторитетом, а не системой «Умное голосование», уверен основатель политического объединения Григорий Явлинский. Об побеседовал с «Интерфаксом».

«Мы благодарны за поддержку, однако к системе «Умного голосования» [блогера Алексея] Навального относимся негативно», — сказал он.

Для «яблочников» нет разницы между другими партиями, утверждает собеседник. Более того, партийцы расценивают призывы голосовать за кого-то конкретного как грубую ошибку и сигнал к ужесточению авторитарной системы. Однако, «на выборах полезна любая поддержка».

Явлинский уверен, что избиратель «Яблока» — особый, самостоятельный и мыслящий. Иные и вовсе не пойдут голосовать, если кандидатов поддерживают люди, которым они не доверяют.

«Если говорить о [кандидате от «Яблока» Сергее] Митрохине, то в Москве больше нет такого кандидата в депутаты, который бы в практическом смысле сделал для москвичей больше, чем он. Жителям 43-го [избирательного] округа это хорошо известно, поэтому Митрохин получил такую поддержку», — заявил он.

Напомним, «яблочники», по предварительным данным Мосгоризбиркома, лидируют в трех столичных округах на выборах в МГД.