Эксперт советует «оппозиции» жаловаться на нарушения избиркомов в полицию, а не в СМИ

Политтехнолог Сергей Наумов в интервью ФАН прокомментировал попытки дискредитировать выборы в Петербурге фейками о «массовых вбросах бюллетеней и прочих, якобы имевших место, нарушениях».

В единый день голосования социальные сети нескольких политических активистов города запестрили сообщениями о нарушениях, зафиксированных на избирательных участках города. Наиболее активно фейковые сообщения распространяют Максим Резник, Борис Вишневский, Андрей Пивоваров, Красимир Врански и Ольга Гусева.

Согласно их заявлениям, члены избиркомов пачками вбрасывают заполненные бюллетени, петербуржцы якобы продают свои голоса за 2500 рублей, военных приводят на участки и заставляют голосовать за конкретных кандидатов, и так далее. При этом представленные провокаторами фото и видеодоказательства доверять нельзя, поскольку по ним сложно идентифицировать время и дату съемки. Так, на одном из роликов сегодняшний Петербург пытались выдать Ленобласть образца 2018 года.

Политтехнолог Сергей Наумов в интервью ФАН рассказал, что проголосовал за губернатора и муниципального депутата. Он отметил, что его семья из 15 человек голосовала в Петербурге по разным адресам. Эксперт отметил, что ни он, ни его родственники не видели каких-либо нарушений или «беспредела», о котором заявляют в соцсетях.

Наумов выразил сожаление, что находятся те, кто пытается скомпрометировать избирательный процесс. Он отметил, что все сведения, которые распространяются в интернете, необходимо тщательно проверять. Политтехнолог напомнил, что история с первомайской демонстрацией, которую раздули, чтобы получить нужную картинку для западных СМИ, еще на слуху.

Эксперт порекомендовал «оппозиционерам» не сообщать о нарушениях подписчикам в соцсетях, а обращаться в правоохранительные органы.

В свою очередь главред PolitRussia.com Руслан Осташко напомнил, что нынешнее время - эпоха постправды, когда «людям без разницы, что было на самом деле, а важно, как об этом говорят лидеры общественного мнения». По его мнению, когда стало понятно, что людям «не хватает перчинки и что они верят во всякую ерунду», то появилась масса активных фейкоделов.