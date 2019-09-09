Россия и США обсудят противодействие терроризму в Вене 9 сентября

Четвертый раунд российско-американских переговоров по антитеррору состоится в понедельник, 9 сентября, в Вене. В частности, в нем примут участие заместитель главы российского министерства иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Напомним, что Россия и Америка возобновили диалог по этой теме в декабре прошлого года.

Стороны, помимо прочего, обсудят перемещение террористов по миру, деятельность организации «Исламское государство»* (запрещена в России) в Афганистане, положение дел в Сахаро-Сахельской зоне и финансирование терроризма.

Сыромолотов в беседе с ТАСС подчеркивал, что самым важным вопросом консультаций станет создание единого механизма по боевикам в ООН.

Со стороны американцев же, первостепенной задачей стало облегчение обмена данными, как указано в сообщении Государственного департамента США. Вместе с тем, Вашингтон продолжает считать, что действия Москвы (какие именно не указаны) остаются «дестабилизирующими». Салливан намерен поднять темы безопасности авиасообщения и террористических списков ООН.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.