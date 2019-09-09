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Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

 Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

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1:45   9 Сентября 2019
Россия

Мнимые нарушения избиркомов в Петербурге служат прикрытием для преступлений «оппозиции»

Мнимые нарушения избиркомов в Петербурге служат прикрытием для преступлений «оппозиции»

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» «зафиксировала» максимальное число нарушений на выборах губернатора Северной столицы в Василеостровском районе, причем вероятно, что это произошло при поддержке дружественных этой структуре оппозиционных сил, пишут «Невские новости».

Ранее поступали сообщения о возможном подкупе сотрудников УИК 108 и 109.

Наблюдатели зафиксировали более 120 обращений по поводу нарушений избирательного процесса в Василеостровском районе. Они обнаружили попытку подкупа избирателей под видом соцопроса, мертвого человека в избирательном списке, проткнутые колеса машины кандидата и сотни голосующих моряков из других регионов, похожих на срочников. «Невские новости» отмечают, что корреспонденты издания проверяли на достоверность почти всю информацию, и все нарушения оказывались если не полностью ложными, то весьма преувеличенными.  Издание допускает, что с помощью информационного шума на тему нарушений «Наблюдатели Петербурга» могут покрывать более существенные проступки, в частности, подкуп сотрудников УИК, о чем писал в соцсетях депутат Госдумы Виталий Милонов.

При этом председатель петербургского ГИК Виктор Миненко сообщил, что выборы губернатора в Петербурге прошли без существенных нарушений.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург

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