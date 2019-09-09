Губернатор Вологды лидирует на выборах после обработки 61,2 процента протоколов

После обработки 61,2 процентов голосов губернатор Вологодской области, кандидат от «Единой России» Олег Кувшинников на выборах главы региона получает 64,47% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте находится кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с 22,9 процента голосов, на третьем - представитель «Справедливой России» Маргарита Савоськина (6,77 процентов), на четвертом - кандидат от «Родины» Алексей Рылеев (1,64 процента), на последнем - Вадим Петриенко от «Народного альянса» - 1,41 процента.

Избранным на должность руководителя региона считает кандидат, который получил в свою поддержку более пятидесяти процентов избирателей (50 процентов плюс один голос). Порог явки не предусмотрен.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. В мае 2014 года российский президент Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников победил, получив 181 047 голосов (62,98 процента) при явке в 29,7 процента.