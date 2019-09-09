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0:50   9 Сентября 2019
Россия

Губернатор Вологды лидирует на выборах после обработки 61,2 процента протоколов

Губернатор Вологды лидирует на выборах после обработки 61,2 процента протоколов

После обработки 61,2 процентов голосов губернатор Вологодской области, кандидат от «Единой России» Олег Кувшинников на выборах главы региона получает 64,47% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте находится кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с 22,9 процента голосов, на третьем - представитель «Справедливой России» Маргарита Савоськина (6,77 процентов), на четвертом - кандидат от «Родины» Алексей Рылеев (1,64 процента), на последнем - Вадим Петриенко от «Народного альянса» - 1,41 процента.

Избранным на должность руководителя региона считает кандидат, который получил в свою поддержку более пятидесяти процентов избирателей (50 процентов плюс один голос). Порог явки не предусмотрен.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. В мае 2014 года российский президент Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников победил, получив 181 047 голосов (62,98 процента) при явке в 29,7 процента.

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Автор: Олег Королев
#единый день голосования #вологодская область #кувшинников

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