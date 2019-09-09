Подъем рынка труда произошел по всей России, кроме Хакасии

Отечественный рынок труда в прошлом году показал положительные тенденции во всех регионах, кроме Республики Хакасия, следует из исследования РИА Рейтинга.

В сравнении с показателями 2017 года уровень безработицы упал, снизилось среднее время поиска работы и коэффициент напряженности, то есть соотношение безработных к количеству вакансий. Отмечается рост заработной платы. Однако ситуация остается неоднородной.

Эксперты считают, что стабильная экономика текущего года позволит сохранить позитивные перемены рынка труда.

«В частности, можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне», — указано в исследовании.

Стоит отметить, что лидеры рейтинга 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Югра и Татарстан. Здесь отмечается высокий уровень социально-экономического развитие, высокие зарплаты и емкий рынок.

Исследование и составление индекса рынка труда по результатам 2018 года подготовили по заказу АЭИ «Прайм». При расчетах во внимание были приняты девять показателей.