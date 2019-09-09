Горизбирком на выборах в Санкт-Петербурге зафиксировал 181 жалобу

Избирком Петербурга принял 181 жалобу во время выборов в Петербурге, их них только шесть относится в выбору губернатора. Об этом рассказал председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

По его словам, в избирательную комиссию Петербурга поступило незначительное количество обращений по выборам петербургского губернатора - всего лишь шесть. Миненко отметил, что всего поступила 181 жалоба, подавляющее большинство их не подтвердилось.

Он отметил, что экстерриториальные участки не доставили каких-либо проблем. Председатель горизбиркома отметил, что несмотря на критику, решение обеих организаций верным. Голосования за пределами города проходили под контролем наблюдателей, существенных нарушений отмечено не было. Подчеркивается, что явка там была высокая: на 18:00 в Ленинградской области 64 процента, в Псковской области - более 50 процентов.

Миненко назвал большое количество ложной, неоформленной как жалобы информации о нарушениях «печальной особенностью» выборов.

В воскресенье в Петербурге прошли выборы губернатора. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов и депутаты ЗакСа: кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и кандидат от партии «Справедливая Россиия» Надежда Тихонова.