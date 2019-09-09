Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил, что не признает результаты выборов в республике и изучает данные об итогах голосования, в самое ближайшее время будет сформировано решение штаба.

Напомним, 8 сентября в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. Согласно последним данным после подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи, лидирует действующий лидер Рауль Хаджимба с 49,4 процента голосов, у его соперника Алхаса Квицинии — 47,5 процента.