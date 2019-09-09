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Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

 Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента
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 Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии

Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии
0:41   9 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил, что не признает результаты выборов в республике и изучает данные об итогах голосования, в самое ближайшее время будет сформировано решение штаба.

Напомним, 8 сентября в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. Согласно последним данным после подсчета 79 тысяч голосов из 81 тысячи, лидирует действующий лидер Рауль Хаджимба с 49,4 процента голосов, у его соперника Алхаса Квицинии — 47,5 процента.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #абхазия

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