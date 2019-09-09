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0:23   9 Сентября 2019
Россия

ЛДПР лидирует на выборах в Законодательную думу Хабаровского края

ЛДПР лидирует на выборах в Законодательную думу Хабаровского края

Обработано почти 95 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края, следует из данных ЦИК 8 сентября.

На первом месте стоит ЛДПР с поддержкой с 56,25 процента, далее — КПРФ, которую поддержали 16,97 процента избирателей. «Единая Россия» закрывает тройку лидеров с 12,76 процента. «Справедливая Россия» на данный момент получила 3,54 процента голосов, «Коммунисты России» — 3,44, а «Родина» и «Партия Роста» — 1,70 и 1,64 процента соответственно.

Явка на голосование составила 30,64 процента.

Напомним, что 8 сентября — в единый день голосования — в регионе также прошли довыборы в Государственную думу. Жители Комсомольска-на-Амуре в воскресенье проголосовали за нового губернатора и состав городской думы. В Хабаровске состоялись выборы парламента. Помимо этого, окончились муниципальные выборы.

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Автор: Анна Манц
#дума #выборы #хабаровский край

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