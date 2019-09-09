Памфилова рассказала, что ее больше беспокоит на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о большей обеспокоенности достоверностью подсчета голосов, чем явкой на выборах.

Памфилова отметила, что относится к явке безразлично. По ее мнению, те, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие страны, те приходят, остальные же «пусть обижаются на себя».

Глава ЦИК подчеркнула, что ее в меньшей степени волнует явка, а в большей - достоверность подсчета голосов и правильное, адекватное отражение голоса тех, кто пришел. По ее словам, пришедшие заслуживают двойного уважения, и не заслуживают, чтобы и голос был искажен.

Она отметила, что явка - это уровень интереса к выборам, «Уровень ответственности за то, что может быть», - подчеркнула Памфилова.

В единый день голосования 8 сентября выборы различных уровней прошли в 85 субъектах РФ. Избирались депутаты в 13 законодательных собраний, в 16 регионах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 административных центрах - городской думы, в трех столицах регионов - выборы глав муниципальных образований. Также проходили «довыборы» в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.