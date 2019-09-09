Явка на дачных участках в Ленобласти более чем вдвое превысила явку по Петербургу

Явка избирателей на дачных участках в Псковской и Ленинградской областях на выборах главы Петербурга превысила 50 процентов по данным на 18:00, рассказали корреспонденту REGNUM в петербургском Горизбиркоме.

Явка петербургских дачников в Псковской области составила 50,41 процента, в Ленобласти — 64,16 процента, в то время как в самом Петербурге на то же время — лишь 23,69 процента.

Куратор данного «эксперимента», член ГИК Юрий Кузьмин заявил, что удовлетворен результатом, равно как и зампред Горизбиркома Алла Егорова.

«Легитимность и состоятельность данных выборов не подлежит сомнению, — отметила Егорова. — Традиция дачная в Петербурге — она живет».

Напомним, выборы в Петербурге прошли открыто и прозрачно, в присутствии многочисленных наблюдателей, в том числе иностранных. Общественная палата города, по словам замглавы ведомства Александра Вахмистрова, не отметила серьезных нарушений, это подтвердили в ЦИК РФ и Горизбиркоме. Но, к сожалению, это не относится к муниципальным выборам.