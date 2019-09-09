Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил своих сторонников за поддержку, заявив, что именно благодаря им он одержал победу во втором туре выборов главы государства.

Его заявление, сделанное перед сотрудниками избирательного штаба в Сухуми в воскресенье вечером, приводит РИА Новости:

«Мы победили благодаря вам, я благодарю всех за поддержку», - обратился Хаджимба к сторонникам.

Ранее штаб Хаджимбы заявил о лидерстве своего кандидата на президентских выборах.

В то же время, соперник Хаджимбы по второму туру выборов – возглавляющий оппозиционную партию «Амцахара» Алхас Квициния уже заявил, что ведет отдельный подсчет голосов избирателей и на данный момент победу действующего главы государства не признает.