Порядка 100 тысяч петербуржцев проголосовали на дому

Около 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга воспользовались правом проголосовать из дома, рассказал член петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин 8 сентября.

Вместе с тем, на «дачных» участках в Ленинградской области явка превысила 60 процентов, а данных о подтвержденных жалобах не поступало. По его словам, голосование в Северной столице соответствовало закону и прошло в спокойной обстановке.

Абсолютное большинство жалоб относятся к муниципальным выборам, а не к губернаторским, уточнил Кузьмин. Глава корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова добавила, что 205 из 240 сообщений о нарушениях уже обработано.

Стоит отметить, что провокации на петербургских выборах были спланированы заранее. По большей части, их организаторами выступали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, экс-глава признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански и Ольга Гусева — начальник петербургского штаба блогера Алексея Навального.