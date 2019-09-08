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Квициния не признает итоги президентских выборов в Абхазии и проводит проверку

 Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

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23:40   8 Сентября 2019
Россия

Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов

Лидирующий на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал журналистам о том, чем планирует заниматься на следующий день после выборов. По его словам, на повестке - текущая работа. 

Ранее глава Горизбиркома Виктор Миненко сообщал первые результаты губернаторских выборов. Явка на губернаторских выборах составила 41,62%. За действующего врио губернатора проголосовали 73,47%, за кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова — 11,27%, за кандидата от «Справедливой России» Надежду Тихонову — 12,83%.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #беглов

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