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23:43   8 Сентября 2019
Россия

Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в губернаторских выборах

Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в губернаторских выборах

Александр Беглов оценил выборы в Петербурге в единый день голосования 8 сентября и поблагодарил избирателей за проявление гражданской активности в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, Петербургу удалось подтвердить статус культурной столицы страны и открытого города, поскольку голосование прошло максимально прозрачно, и многочисленные наблюдатели, включая зарубежных, были тому свидетелями.

Беглов сказал спасибо гражданам, участвовавшим в голосовании, без которых выборы просто не состоялись бы и стали «непонятно какими», и даже тем, кто не участвовал. Он отметил плюсы всех кандидатов и их программ и выразил каждому свое уважение, подчеркнув, что это не соперники, а коллеги. Беглов добавил, что поведение кандидатов в отношении друг друга было предельно корректным, без всякой грязи.

Беглов: в программе каждого кандидата были конструктивные моменты / Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"

Беглов подчеркнул, что победитель на выборах будет обязан взять все лучшее из программ всех кандидатов, чтобы эффективнее работать над стоящими перед городом вопросами и вызовами.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #беглов

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