Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в губернаторских выборах

Александр Беглов оценил выборы в Петербурге в единый день голосования 8 сентября и поблагодарил избирателей за проявление гражданской активности в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, Петербургу удалось подтвердить статус культурной столицы страны и открытого города, поскольку голосование прошло максимально прозрачно, и многочисленные наблюдатели, включая зарубежных, были тому свидетелями.

Беглов сказал спасибо гражданам, участвовавшим в голосовании, без которых выборы просто не состоялись бы и стали «непонятно какими», и даже тем, кто не участвовал. Он отметил плюсы всех кандидатов и их программ и выразил каждому свое уважение, подчеркнув, что это не соперники, а коллеги. Беглов добавил, что поведение кандидатов в отношении друг друга было предельно корректным, без всякой грязи.

Беглов подчеркнул, что победитель на выборах будет обязан взять все лучшее из программ всех кандидатов, чтобы эффективнее работать над стоящими перед городом вопросами и вызовами.