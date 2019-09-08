Глава избиркома Петербурга заявил о большом числе фейков о нарушениях на выборах

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал о большом количестве вбросов о якобы нарушениях на выборах 8 сентября, сообщают «Невские новости».

«Печальная особенность этой кампании — большое количество фейковой информации», — сказал он.

В пример Миненко привел использование прошлогодних видео, фейки о «подкупе» избирателей и якобы нарушения при голосовании военнослужащих.

«Уважаемые коллеги, было много сообщений о якобы нарушений, которые по факту таковыми не являются… По ним нет обращений и подтверждений. Мы старались давать объективную картину происходящего», — заверил глава горизбиркома.

На данный момент основной задачей остается подсчет голосов. Окончательный итог представят в понедельник, 9 сентября, в 11.00 часов по местному времени, указал Миненко.

Ранее в воскресенье в Тelegram-канале «Объединенные демократы» опубликовали видео, на котором мужчина якобы совершает вброс бюллетеней на ТИК №20 в Пушкине. Однако данные быстро опровергли с помощью камер видеонаблюдения.

Вместе с тем, Общественная палата Петербурга не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, как заявлял замглавы ведомства Александр Вахмистров. О том, что на губернаторских выборах в Северной столице не было существенных нарушений также заявляли в ЦИК России и Горизбиркоме. Однако это не касается муниципальных выборов.