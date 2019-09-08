Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

 Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Переходное правительство Судана приведено к присяге

Переходное правительство Судана приведено к присяге

 Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

 Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Переходное правительство Судана приведено к присяге

Переходное правительство Судана приведено к присяге

 Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону
23:31   8 Сентября 2019
Россия

Глава избиркома Петербурга заявил о большом числе фейков о нарушениях на выборах

Глава избиркома Петербурга заявил о большом числе фейков о нарушениях на выборах

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал о большом количестве вбросов о якобы нарушениях на выборах 8 сентября, сообщают «Невские новости».

«Печальная особенность этой кампании — большое количество фейковой информации», — сказал он.

В пример Миненко привел использование прошлогодних видео, фейки о «подкупе» избирателей и якобы нарушения при голосовании военнослужащих.

«Уважаемые коллеги, было много сообщений о якобы нарушений, которые по факту таковыми не являются… По ним нет обращений и подтверждений. Мы старались давать объективную картину происходящего», — заверил глава горизбиркома.

На данный момент основной задачей остается подсчет голосов. Окончательный итог представят в понедельник, 9 сентября, в 11.00 часов по местному времени, указал Миненко.

Глава избиркома Петербурга заявил о большом числе фейков о нарушениях на выборах

Ранее в воскресенье в Тelegram-канале «Объединенные демократы» опубликовали видео, на котором мужчина якобы совершает вброс бюллетеней на ТИК №20 в Пушкине. Однако данные быстро опровергли с помощью камер видеонаблюдения.

Вместе с тем, Общественная палата Петербурга не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, как заявлял замглавы ведомства Александр Вахмистров. О том, что на губернаторских выборах в Северной столице не было существенных нарушений также заявляли в ЦИК России и Горизбиркоме. Однако это не касается муниципальных выборов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#нарушения #выборы #петербург #минаев #фейки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...