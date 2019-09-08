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23:42   8 Сентября 2019
Россия

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что в 20.00 все 1944 избирательных участка Северной столицы прекратили работу и приступили к подсчету голосов.

«Сейчас идет подсчет голосов. Через несколько часов мы узнаем результат», - отметил Миненко, добавив, что явка избирателей на выборах губернатора составила 41,62%.

Также Миненко озвучил предварительные результаты подсчета голосов, полученные после обработки 1,8% избирательных бюллетеней: самовыдвиженец Александр Беглов, по его словам, набирает на данный момент 73,40%, Михаил Амосов, баллотировавшийся от «Гражданской платформы» - 11,27%, а кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова  - 12,83%.

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Автор: Александр Люблинский
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