Двое кандидатов от «Яблока» оштрафованы судом за незаконную агитацию

Штраф в размере одной тысячи рублей заплатят два кандидата в депутаты Муниципального образования «Васильевский», которые расклеивали агитационные листовки с призывами голосовать за себя в день выборов.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности. Как сообщает в воскресенье вечером объединенная пресс-служба судов Петербурга, по решению мирового судьи кандидаты от партии «Яблоко» в депутаты Муниципального образования «Васильевский» Станислав Диденко и Максим Левко признаны виновными в агитации в то время и в том месте, где политическая агитации запрещена законодательством.

«Правонарушители в воскресенье в 00.30, находясь у дома по 8-й линии Васильевского острова, клеили агитационную продукцию на водосточную трубу указанного дома - плакат формата А4», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что плакаты содержали информацию о самих Диденко и Левко.

Ранее в Северной столице за аналогичные правонарушения к административной ответственности были привлечены четыре человека. Все они были оштрафованы на тысячу рублей каждый.