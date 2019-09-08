Беглов рассказал, как проведет первый день в случае избрания губернатором Петербурга

Александр Беглов сообщил в эфире петербургского телевидения, как проведет день в случае победы на губернаторских выборах в Северной столице, пишут «Невские новости».

Ведущий телеканала «78» предположил, что, вероятно, день после выборов Беглов предпочел бы провести с родными и близкими, но он заявил, что не планирует отступать от расписания.

Беглов подчеркнул, что в течение десяти дней нужно провести вступление в должность, поэтому придется работать. Он отметил, что будет обычный рабочий день, на который запланировано, в частности, совещание с членами правительства.