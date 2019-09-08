Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

 Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Переходное правительство Судана приведено к присяге

Переходное правительство Судана приведено к присяге

 Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

 Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Переходное правительство Судана приведено к присяге

Переходное правительство Судана приведено к присяге

 Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону
23:20   8 Сентября 2019
Россия

Беглов рассказал, как проведет первый день в случае избрания губернатором Петербурга

Беглов рассказал, как проведет первый день в случае избрания губернатором Петербурга

Александр Беглов сообщил в эфире петербургского телевидения, как проведет день в случае победы на губернаторских выборах в Северной столице, пишут «Невские новости».

Ведущий телеканала «78» предположил, что, вероятно, день после выборов Беглов предпочел бы провести с родными и близкими, но он заявил, что не планирует отступать от расписания.

Беглов подчеркнул, что в течение десяти дней нужно провести вступление в должность, поэтому придется работать. Он отметил, что будет обычный рабочий день, на который запланировано, в частности, совещание с членами правительства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...