Миненко заявил, что Горизбирком был готов к фейковым видео о нарушениях

Глава Избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что члены комиссии были готовы к появлению фейков о нарушениях на выборах и оперативно разоблачали их.

«Мы были готовы к появлению фейковых новостей, старались оперативно реагировать», — сообщил Миненко журналистам. — Мы столкнулись в видеозаписями вбросов бюллетеней годовалой давности, которые не имеют отношения к данным выборам».

В целом, по его оценке, выборы прошли нормально. На губернаторских практически не было нарушений: поступило всего пять сообщений, которые носили технический характер. Куда большее количество жалоб на нарушения зафиксировано на муниципальных выборах.

Виктор Миненко озвучил первые результаты подсчетов голосов: явка на губернаторских выборах составила 41,62%. За действующего врио губернатора проголосовали 73,47%, за кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова — 11,27%, за кандидата от «Справедливой России» Надежду Тихонову — 12,83%.