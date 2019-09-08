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Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

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23:23   8 Сентября 2019
Россия

Миненко заявил, что Горизбирком был готов к фейковым видео о нарушениях

Миненко заявил, что Горизбирком был готов к фейковым видео о нарушениях

Глава Избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что члены комиссии были готовы к появлению фейков о нарушениях на выборах и оперативно разоблачали их. 

«Мы были готовы к появлению фейковых новостей, старались оперативно реагировать»,  — сообщил Миненко журналистам. — Мы столкнулись в видеозаписями вбросов бюллетеней годовалой давности, которые не имеют отношения к данным выборам». 

В целом, по его оценке, выборы прошли нормально. На губернаторских практически не было нарушений: поступило всего пять сообщений, которые носили технический характер. Куда большее количество жалоб на нарушения зафиксировано на муниципальных выборах. 

Виктор Миненко озвучил первые результаты подсчетов голосов: явка на губернаторских выборах составила 41,62%. За действующего врио губернатора проголосовали 73,47%, за кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова — 11,27%, за кандидата от «Справедливой России» Надежду Тихонову — 12,83%.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #миненко

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