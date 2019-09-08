Памфилова заверила, что ЦИК продолжит противостоять фейкам о нарушениях на выборах

Вброс недостоверной информации на разноуровневых выборах 8 сентября демонстрирует наличие спроса на подобные данные, уверена глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то», — сказала она журналистам.

По ее мнению, вырабатывается целая индустрия фейков, однако ведомство реагирует на это.

«Знаете, на любое действие есть противодействие. На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся», — заявила председатель ЦИК.

Вместе с тем, ситуацию с обнародованием устаревших данных на «Карте нарушений» ассоциации «Голос» она назвала «удивительной» и «непостижимой». Напомним, что Центризбирком зарегистрировал уже порядка 30 фактов дублирования информации прошлых лет.

8 сентября — в единый день голосования — в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.