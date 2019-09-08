Переходное правительство Судана приведено к присяге

Новое переходное правительство Судана, руководителем которого выступает премьер-министр Абдалла Хамдук, приведено в присяге, сообщил телеканал Sky News Arabia 8 сентября.

По данным ресурса, процедура состоялась в Хартуме. На церемонии присутствовал глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан. Первое заседание нового кабинета министров состоится уже вечером. Новое правительство в течение 39 месяцев, которые отведены под переходный период, должно принять эффективные меры, чтобы преодолеть кризис.

В переходное правительство вошли 19 министров и шесть государственных министров. Кандидатов определил оппозиционный альянс «За свободу и перемены», а министерства внутренних дел и обороны возглавили военнослужащие, согласно политическому соглашению между армией и оппозицией.

Стоит отметить, что внешнеполитическое ведомство впервые в истории африканской республики возглавила женщина. Во главе министерств высшего образования, социального развития, молодежи и спорта также встали представительницы прекрасного пола. Посты госминистра и главы животноводческого ведомства остаются вакантными.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Ему предшествовали несколько месяцев народных волнений и протестов, на которых народ выражал недовольство ценами на хлеб, муку и топливо. Президент Омар аль-Башир, который тогда возглавлял страну, был вынужден распустить правительство и объявить режим чрезвычайного положения. Он планировал в течение года провести необходимые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. Однако затея не увенчалась успехом, а уже экс-лидер отправился в тюрьму.