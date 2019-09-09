Данилов объяснил низкое качество фейков на выборах в Петербурге проблемами у Навального

Директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов в разговоре с «Политикой Сегодня» связал большое количество и низкое качество фейков, запущенных на выборах в Петербурге соратниками Алексея Навального, с серией незаконных митингов в Москве, которые оставили штаб блогера на Неве, возглавляемый Ольгой Гусевой, без поддержки из Москвы.

«Оставшись без фюрера, существенная часть навальнистов была предоставлена сама себе. Возможно, отсутствие координации заставило их привлекать к себе внимание. Если люди из-за отсутствия политического опыта, не понимая, как устроена политическая машина, пытаются ее взломать, действуя с собственными усилиями, они оказываются в той самой фрустрации (состоянии стресса), которая находит выход в той самой провокации. Это несколько вина провокаторов, а сколько их беда», — полагает Данилов.

Политолог уверен, что провокации преследовали своей целью превращение выборов в Петербурге в фарс. На руку провокаторам играло совмещение муниципальных и губернаторских выборов в регионе.

Выборы градоначальника в Общественной палате России оценили как спокойные, а вот муниципальные назвали жаркими.

«Конечно, если бы можно было бы развести эти компании, то была бы более спокойная атмосфера. Было бы меньше провокаций. ЦИК тогда бы мог сосредоточится на том, чтобы выборы прошли спокойнее», — резюмировал собеседник агентства.

Политолог не исключает, что провокациями соратники Навального и союзные им «Открытым демократам», координируемые экс-главой «Открытой России» Андреем Пивоваровым, пытались оказать влияние на явку на выборах, отпугнув часть избирателей. Впрочем, это у них не вышло. По данным главы Горизбиркома Петербурга явка составила 41,62%. Это выше, чем было на выборах 2014-ом году и даже выше, чем в 2003-ем.

Провокации на выборах в Петербурге планировались заранее. Так в местном штабе Навального в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени. Позже стало известно о попытках Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, устроить карусели. Во время предвыборной кампании агитацией против кандидатов, занимались депутат ЗакСа Максим Резник, устраивавший провокации на Первомае, и депутат ЗакСа Борис Вишневский, не сумевший пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах.