Общественная палата Петербурга не зафиксировала серьезных нарушений на выборах
Общественная палата Петербурга не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Об этом заявил заместитель председателя ОП Санкт-Петербурга Александр Вахмистров.
По его словам, палата подготовила 4 000 наблюдателей.
«Из расчета: два человека на участок. Нам удалось собрать мощный коллектив и организованно закрепить их за каждым участком», — сказал Вахмистров.
Он рассказал, что большинство жалоб решались оперативно на месте.
«Из них был такие: не всем наблюдателям видны урны,не везде были правильно повешены шторки на взгляд некоторых избирателей. На некоторых не было волонтеров для помощи людям с ограниченными возможностями. 20–30% обращений касалась непосредственно работы УИКа, из членов УИКа кого-то не пустили, кого-то вывели. Из серьезных: наши наблюдатели не попали на два выездных участка — не пригласили на выезд. Кроме того, были пресечены попытки карусели — задержали несколько человек, нарушение не состоялось».
8 сентября в Петербурге выбирали губернатора и муниципальных депутатов.
Ранее в ЦИК РФ, Общественной палате РФ и Горизбиркоме Петербурга заявляли, что на губернаторских выборах практически не было нарушений, чего не скажешь о муниципальных выборах.