Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге

Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

Об этом, приводя скрины переписки в социальной сети «ВКонтакте», сообщают в воскресенье вечером «Наша Версия».

В частности, сообщается, что предложение заработать было опубликованно в группе, занимающейся набором массовок. Некий человек по имени Анатолий опубликовал объявление о том, что за пару часов работы заплатит пять тысяч рублей, при этом подробности предстоящей работы обещал раскрыть позже в секретном чате.

Накануне Единого дня голосования все проявившие интерес к данному объявлению действительно были добавлены в секретный чат, где им рассказали, что от них требуется помощь в борьбе против кандидатов в муниципальные депутаты от «Единой России», то есть им нужно будет на разных избирательных участках по нескольку раз проголосовать за кандидатов от «Яблока». Участникам карусели пообещали заплатить по пять тысяч рублей, а также за счет работодателя обеспечить им перевозку между избирательными участками.

Сбор был назначен у Медного всадника в 11 часов утра 8 сентября.

В указанное время люди собрались в точке сбора, однако куратор не явился. Спустя некоторое время в секретном чате появилась информация об изменении условий оплаты – с пяти тысяч рублей до 1,5. Эти перемены вызвали у собравшихся недовольство и часть из них разошлась. Однако несколько человек все же оставались ждать у Медного всадника.

Организатор карусели – Анатолий – там же в чате написал участникам, что ему за эту работу обещали приличные деньги, но обманули, так же, как и их. По словам Анатолия, заказчиком мероприятия, которое закончилось, так и не начавшись, является Красимир Врански. Молодой человек выложил в секретный чат ссылку на аккаунт Врански, после чего один из обманутых участников попытался с ним связаться.

Сам Врански в ответном сообщении заявил, что ничего не знает о несостоявшейся карусели и выразил намерение выяснить, «откуда растут ноги» всей этой истории.

В единый день голосования следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели еще в погоне за бюллетенями в Купчино. Накануне вскрылась планируемая провокация: в питерском штабе блогера Навального, возглавляемого Ольгой Гусевой, правоохранители обнаружили поддельные бюллетени.

Также агитацией против кандидатов, а не за во время избирательной кампании отличались депутат ЗакСа Максим Резник, устраивавший провокации на Первомае, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не сумевший пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах, и экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров.