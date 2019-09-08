Митрохин лидирует в своем округе после обработки 1,1% бюллетеней

Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин вырывается вперед в 43-м избирательном округе Москвы, согласно системе Общественного штаба по наблюдению за выборами. На данный момент обработано 1,1 процента голосов.

Напомним, что юрист так называемого ФБК Любовь Соболь также собиралась бороться за кресло в Московской городской думе, однако получила отказ в регистрации на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Во время сбора полиция обнаружила «фабрику» по рисовке, а при проверке подписных листов оказалось, что экс-кандидатку «поддержали» несуществующие и даже мертвые москвичи.

Митрохин также получил отказ, однако после обращения в Мосгорсуд был восстановлен. В гонке по округу также участвуют Роман Климентьев от КПРФ, Евгений Боровик от «Справедливой России» и Дмитрий Кошлаков-Крестовский от ЛДПР.

Соболь же после недопуска решила пойти в разрез с российским законодательством и стать одним из организаторов незаконных митингов, которые проходили в Москве с июля. Как утверждает «оппозиция», несанкционированные акции проходили в «поддержку независимых кандидатов», однако на деле это стало попыткой шантажа и давления на избиркомы.