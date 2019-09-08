ЛДПР жестко отчитала Волкова за попытку присвоить «умному голосованию» успехи партии

Леонид Волков, один из руководителей ФБК, заявляя, что успех кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательную думу Хабаровского края связан с «умным голосованием», пытается приписать себе чужие заслуги, сказал вице-спикер Госдумы и глава президиума фракции ЛДПР в нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

Лебедев назвал это полным бредом и добавил, что победа ЛДПР в Хабаровском крае вызвана лишь одним фактором — поддержкой избирателя. Он напомнил, что в единый день голосования год назад на выборах губернатора края также одержал победу кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Глава президиума фракции ЛДПР уверен, что за год избиратели оценили работу Фургала, поэтому активно голосуют за представителей ЛДПР.

В отношении Волкова Лебедев заявил, что ни он сам, ни кто-либо из кандидатов, связанных с ФБК, никогда в России не заработают рейтинг выше 5 %, так что нечего присваивать себе чужие 80 %.

«Единственное, что они все умеют делать, — фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи», — жестко подытожил политик.

Ранее Волков написал в Twitter, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов «умного голосования» победили и стали депутатами 19 (примерно 80 %).

Напомним, «умное голосование» одиозного блогера Алексея Навального заключается в противодействии на выборах партии «Единая Россия» путем голосования за наиболее сильного кандидата от любой другой партии на основе данных социологов. По словам самого Навального, это, якобы, банальная математика.

При этом не предлагается анализировать сильные и слабые стороны кандидатов, рассматривать их предвыборные программы, вообще отсутствуют любые конструктивные предложения. Так называемое «умное» голосование по сути является бездумным противостоянием «Единой России». Как считает Федеральное агентство новостей, реализация этого проекта вызовет анархию в политической системе.

Напомним также, что кандидат от ФБК на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь была отстранена от участия в выборах за превышение порога допустимого брака в подписных листах. Выяснилось, что она организовала в центре Москвы штаб по рисовке поддельных подписей, причем ее сотрудники не постеснялись использовать данные давно ушедших из жизни людей.

Позднее Соболь выступила организатором ряда незаконных митингов в свою поддержку, на которых неоднократно провоцировала участников на конфликт с полицией и иными способами нарушала закон, за что несколько раз привлекалась к административной ответственности.