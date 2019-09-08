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Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в губернаторских выборах

 Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
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22:25   8 Сентября 2019
Россия

Единоросс лидирует на довыборах в Госдуму в Орловской области

Единоросс лидирует на довыборах в Госдуму в Орловской области

Данные на информационном табло ЦИК демонстрируют, что сотрудники избиркомов обработали 6,91 процента протоколов на дополнительных выборах депутатов в Государственную думу в Орловской области.

Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко лидирует с поддержкой в 45,6 процента, на втором месте стоит Иван Дынкович от КПРФ, за которого проголосовали 16,24 процента избирателей. Тройку закрывает Олег Тимохин от «Партии пенсионеров» — его поддержали 10,37 процента жителей.

8 сентября — в единый день голосования — в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам. 

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Автор: Анна Манц
#госдума #цик #орловская область #довыборы

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