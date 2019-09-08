Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

 Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Переходное правительство Судана приведено к присяге

Переходное правительство Судана приведено к присяге

 Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 41,62%

 Беглов рассказал о планах после выборов

Беглов рассказал о планах после выборов
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Переходное правительство Судана приведено к присяге

Переходное правительство Судана приведено к присяге

 Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону
22:13   8 Сентября 2019
Россия

Памфилова сообщила об отсутствии данных об удалении наблюдателей на выборах

Памфилова сообщила об отсутствии данных об удалении наблюдателей на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что сообщений об удалении наблюдателей в единый день голосования 8 сентября к настоящему времени не поступало, по ряду случаев в Санкт-Петербурге информация проверяется.

«Что касается нарушений, информация о которых распространяется в интернете, являются либо вымышленными, фейковыми, либо не являются вообще нарушениями», — добавила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком продолжает проверять всю поступающую информацию

Ранее стало известно, что петербургские районные суды отстранили 14 человек от работы в участковых избирательных комиссиях за различные нарушения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #памфилова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...