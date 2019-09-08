Памфилова сообщила об отсутствии данных об удалении наблюдателей на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что сообщений об удалении наблюдателей в единый день голосования 8 сентября к настоящему времени не поступало, по ряду случаев в Санкт-Петербурге информация проверяется.

«Что касается нарушений, информация о которых распространяется в интернете, являются либо вымышленными, фейковыми, либо не являются вообще нарушениями», — добавила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком продолжает проверять всю поступающую информацию

Ранее стало известно, что петербургские районные суды отстранили 14 человек от работы в участковых избирательных комиссиях за различные нарушения.