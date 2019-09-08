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22:09   8 Сентября 2019
Россия

Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

Городская избирательная комиссия обработала почти 95 процентов голосов за мэра Новосибирска, следует из информационного табло 8 сентября.

На первом месте оказался действующий глава города Анатолий Локоть — его поддержали 50,33 процента горожан. За ним идет самовыдвиженец Сергей Бойко с 18,58 процента голосов, первую тройку закрывает Евгений Лебедев от ЛДПР, которого выбрали 9,43 процента избирателей. На четвертом и пятом месте Наталья Пинус от «Российского общенародного союза» и Данияр Сафиуллин от «Родины» с поддержкой в 8,26 и 7,33 процента соответственно.

Всего в бюллетене стояло 15 фамилий. Остальные кандидаты получили менее одного процента голосов. По состоянию на 19.30 по местному времени, явка составила 19,13 процента.

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Автор: Анна Манц
#выборы #мэр #новосибирск #горизбирком

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