Навальный фейковыми видео тщетно пытался очернить прозрачные выборы в Петербурге

Навальный и ему сочувствующие тщетно пытаются очернить в соцсетях выборы в Петербурге, публикуя фейковые видео о якобы имевших место нарушениях. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил депутат петербургского Заксобрания Андрей Анохин.

Впрочем, попытки блогера и его команды исказить реальность быстро разоблачаются. Например, так произошло с видео с участка в 4 округе Пушкина. Блогер Алексей Навальный опубликовал пост с подписью «Мужик совсем страх потерял», на которой мужчина опускает в урну в общей сложности четыре бюллетеня.

Что произошло на участке на самом деле, можно понять, посмотрев запись камеры, установленной под потолком. Видно, что мужчина пришел голосовать вместе с женщиной, которая была на костылях. Они оба заполнили бюллетени. После чего он взял свои и ее бланки (бюллетень за губернатора и бюллетень за муниципальных депутатов) и отнес к урне, чтобы не заставлять спутницу совершать лишние телодвижения на костылях.

Однако, разбираться в деталях ни Навальному, ни главе его петербургского штаба Ольге Гусевой, ни даже союзным ему «Открытым демократам», координируемым экс-главой «Открытой России» Андреем Пивоваровым, невыгодно. Как невыгодно им и обращаться по поводу возможных нарушений к правозащитникам или в полицию. Они стремятся оперативно поднять шумиху в соцсетях.

«Их задача — любым путем пытаться дискредитировать событие. В Петербурге прошли очень честные и открытые выборы. Лидирует Александр Беглов с большим отрывом. Поэтому они не будут разбираться», — комментирует Андрей Анохин.

Накануне дня выборов в петербургском штабе Навального правоохранители обнаружили поддельные бюллетени. В единый день голосования следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино.

Также агитацией против кандидатов, а не за во время избирательной кампании отличались депутат ЗакСа Максим Резник, устраивавший провокации на Первомае, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не сумевший пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах, и экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров.

По предварительным данным экзитполов ВЦИОМ, на выборах губернатора Санкт-Петербурга лидирует самовыдвиженец Александр Беглов. У него 56% голосов избирателей. Далее идет кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов ( 21,4%), затем кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (19%).

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 23,3 %.