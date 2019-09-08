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Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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21:57   8 Сентября 2019
Политика

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на выборах президента Абхазии по итогам подсчета порядка 75 процентов бюллетеней сократился до 1 процента, рассказали в штабе действующего лидера республики.

«Действующий президент Рауль Хаджимба набирает 49,52 %, оппозиционер Алхас Квициния 48,13 %. Обработано 45256 голосов», — гласят данные штаба.

В воскресенье, 8 сентября, в Абхазии прошел второй тур выборов президента страны, за должность боролись действующий лидер Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #политика #абхазия

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