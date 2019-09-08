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Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

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21:55   8 Сентября 2019
Россия

Медведев уверен, что решение по цифровым участкам надо принять на федеральном уровне

Медведев уверен, что решение по цифровым участкам надо принять на федеральном уровне

Создание цифровых участков на российских выборах стало интересным опытом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на видеоконференции с региональными отделениями партии «Единая Россия» 8 сентября.

«Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает», — сказал он.

Подобную практику необходимо проанализировать, а после принять решение по ней на федеральном уровне.

«Мы обязательно поговорим, и уже сегодня с Сергеем Семеновичем [Собяниным, мэром Москвы] говорили», — добавил премьер.

Напомним, что глава партии посетил столичный штаб «Единой России» после закрытия участков для голосования.

В единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам. 

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Автор: Анна Манц
#выборы #медведев #цифровые участки

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