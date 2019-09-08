Медведев уверен, что решение по цифровым участкам надо принять на федеральном уровне

Создание цифровых участков на российских выборах стало интересным опытом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на видеоконференции с региональными отделениями партии «Единая Россия» 8 сентября.

«Это новая пилотная история, которую нужно будет взвесить, и все те возможности, которые она открывает», — сказал он.

Подобную практику необходимо проанализировать, а после принять решение по ней на федеральном уровне.

«Мы обязательно поговорим, и уже сегодня с Сергеем Семеновичем [Собяниным, мэром Москвы] говорили», — добавил премьер.

Напомним, что глава партии посетил столичный штаб «Единой России» после закрытия участков для голосования.

В единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.