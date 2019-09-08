Средняя явка избирателей на 18:00 составила 33,75 процентов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что средняя явка избирателей на 18:00 на выборах в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 33,75 процентов.

В единый день голосования 8 сентября во всех российских регионах прошли выборы разных уровней: в 16-ти городах — губернаторские выборы, в 13-ти россияне избирали депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах прошли выборы в местные законодательные собрания. Еще в четырех регионах жители России выбирали депутатов Государственной думы по одномандатным округам, а в трех городах — мэров.