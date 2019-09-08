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Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
21:38   8 Сентября 2019
Россия

Средняя явка избирателей на 18:00 составила 33,75 процентов

Средняя явка избирателей на 18:00 составила 33,75 процентов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что средняя явка избирателей на 18:00 на выборах в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 33,75 процентов.

В единый день голосования 8 сентября во всех российских регионах прошли выборы разных уровней: в 16-ти городах — губернаторские выборы, в 13-ти россияне избирали депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах прошли выборы в местные законодательные собрания. Еще в четырех регионах жители России выбирали депутатов Государственной думы по одномандатным округам, а в трех городах — мэров.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #явка

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