Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Согласно предварительным результатам, предоставленным экзитполами ВЦИОМ, на выборах главы Санкт-Петербурга лидирует временно исполняющий обязанности губернатора самовыдвиженец Александр Беглов – он набирает 56% голосов избирателей. Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 21,4%, а кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова – 19%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 23,3 %.

Опрос избирателей был проведен на 300 избирательных участках Петербурга, всего были опрошены 59 274 человека, из которых 55,1% ответили на вопрос и 44,9% отвечать отказались.