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 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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22:06   8 Сентября 2019
Россия

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Согласно предварительным результатам, предоставленным экзитполами ВЦИОМ, на выборах главы Санкт-Петербурга лидирует временно исполняющий обязанности губернатора самовыдвиженец Александр Беглов – он набирает 56% голосов избирателей. Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 21,4%, а кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова – 19%

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 23,3 %.

Опрос избирателей был проведен на 300 избирательных участках Петербурга, всего были опрошены 59 274 человека, из которых 55,1% ответили на вопрос и 44,9% отвечать отказались.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #выборы #петербург #политика

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