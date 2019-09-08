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21:34   8 Сентября 2019
Россия

Петербургский ветеран Великой Отечественной войны проголосовала не выходя из дома

Петербургский ветеран Великой Отечественной войны проголосовала не выходя из дома

Сотрудники избиркома пришли к ветерану Великой Отечественной войны Нине Скорняковой с переносным ящиком для бюллетеней, чтобы она смогла проголосовать у себя дома на Большой Пороховской улице.

Для этого маломобильным гражданам надо всего лишь заполнить заявление.

Нине Скорняковой в единый день голосования как раз исполнилось 90 лет. В годы войны она находилась в Тверской области, а вскоре после победы переехала в Ленинград.

«В первый раз в моей жизни так роскошно я голосую. Прекрасно! Но я бы еще могла дойти и так, хоть ковыляя с палочкой. Но за то, что приехали, спасибо вам», — рассказала ветеран войны.

На дому ветеран проголосовала за губернатора и за депутатов местного муниципального совета. Процедура не заняла много времени, после голосования женщине вручили цветы и поздравительную телеграмму из Кремля в честь юбилея.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург

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