Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
21:26   8 Сентября 2019
Россия

ЦИК предварительно признал голосование на всех участках действительным

ЦИК предварительно признал голосование на всех участках действительным

Предварительно, ни на одном участке голосование не было признано недействительным, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в информационном центре ведомства 8 сентября.

Это касается всей России, добавила она. Вместе с тем, она отдельно рассказала об электронном голосовании за депутатов Мосгордумы:

«В электронном голосовании — дистанционно, это второй эксперимент, чисто московский — … приняли участие 92,3 процента от заявленных».

ЦИК предварительно признал голосование на всех участках действительным

8 сентября — в единый день голосования — в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#выборы #цик #памфилова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...