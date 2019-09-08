ЦИК предварительно признал голосование на всех участках действительным

Предварительно, ни на одном участке голосование не было признано недействительным, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в информационном центре ведомства 8 сентября.

Это касается всей России, добавила она. Вместе с тем, она отдельно рассказала об электронном голосовании за депутатов Мосгордумы:

«В электронном голосовании — дистанционно, это второй эксперимент, чисто московский — … приняли участие 92,3 процента от заявленных».

8 сентября — в единый день голосования — в 85 регионах страны прошли выборы разного уровня. Так, россияне проголосовали за членов 13-и Законодательных собраний, выбрали 16 губернаторов областей, определили состав 22-х Городских дум и избрали трех глав муниципальных образований. Помимо этого, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.