Суд удовлетворил иск против члена УИК, призвавшего разорвать или сжечь бюллетень в Петербурге

Петербургский суд удовлетворил административный иск в отношении члена избирательной комиссии №635 Тимофея Городилова, который устроил скандал на участке для голосования, сообщили Nation News со ссылкой на источник.

Напомним, что мужчина призывал избирателя «разорвать, перечеркнуть или сжечь» бюллетень. Сам же Городилов попытался оправдаться, заявив, что речь якобы шла о голосовании насчет АРТ-парка «Тучков буян», который должен появиться на проспекте Добролюбова. Он уверен, что горожане не имеют права высказываться по поводу будущей инфраструктуры общественного объекта.

Кроме этого, члену УИК не понравилось, что один из петербуржцев замерил уровень сахара в крови. По его словам данное действие не имеет отношения к избирательному процессу и поэтому не может проводиться на участке.

Председатель УИКа Роман Десятков, по его словам, и другие наблюдатели лично слышали призывы осужденного к порче бюллетеня.