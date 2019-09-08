Суд удовлетворил иск против члена УИК, призвавшего разорвать или сжечь бюллетень в Петербурге

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

Глава Новосибирска Локоть получил наибольшую поддержку после обработки 94,84% голосов

 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
21:37   8 Сентября 2019
Россия

Суд удовлетворил иск против члена УИК, призвавшего разорвать или сжечь бюллетень в Петербурге

Суд удовлетворил иск против члена УИК, призвавшего разорвать или сжечь бюллетень в Петербурге

Петербургский суд удовлетворил административный иск в отношении члена избирательной комиссии №635 Тимофея Городилова, который устроил скандал на участке для голосования, сообщили Nation News со ссылкой на источник.

Напомним, что мужчина призывал избирателя «разорвать, перечеркнуть или сжечь» бюллетень. Сам же Городилов попытался оправдаться, заявив, что речь якобы шла о голосовании насчет АРТ-парка «Тучков буян», который должен появиться на проспекте Добролюбова. Он уверен, что горожане не имеют права высказываться по поводу будущей инфраструктуры общественного объекта.

Суд удовлетворил иск против члена УИК, призвавшего разорвать или сжечь бюллетень в Петербурге

Кроме этого, члену УИК не понравилось, что один из петербуржцев замерил уровень сахара в крови. По его словам данное действие не имеет отношения к избирательному процессу и поэтому не может проводиться на участке.

Председатель УИКа Роман Десятков, по его словам, и другие наблюдатели лично слышали призывы осужденного к порче бюллетеня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#суд #выборы #петербург #иск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...