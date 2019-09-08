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 Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ

Беглов уверенно побеждает на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов ВЦИОМ
Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

 Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

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21:12   8 Сентября 2019
Россия

ОМОН прибыл следить за порядком в МО Морские ворота

ОМОН прибыл следить за порядком в МО Морские ворота

ОМОН прибыл обеспечить порядок в МО Морские ворота, пишет «Политэксперт».

Сообщается, что в муниципальный округ вошла группа независимых кандидатов, где накануне стартовал подсчет голосов. ОМОН работает в штатном режиме. Правоохранители 8 сентября уделяют особенно пристальное внимание безопасности населения, так как места большого скопления людей традиционно привлекают провокаторов.

По некоторым данным, участники «Объединенных демократов» привезли на место крепко сложенных приезжих кавказского происхождения, для морального давления на членов комиссий.  Сегодня, в единый день голосования 8 сентября во всех регионах России проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.

 

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #выборы

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