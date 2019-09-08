ОМОН прибыл следить за порядком в МО Морские ворота

ОМОН прибыл обеспечить порядок в МО Морские ворота, пишет «Политэксперт».

Сообщается, что в муниципальный округ вошла группа независимых кандидатов, где накануне стартовал подсчет голосов. ОМОН работает в штатном режиме. Правоохранители 8 сентября уделяют особенно пристальное внимание безопасности населения, так как места большого скопления людей традиционно привлекают провокаторов.

По некоторым данным, участники «Объединенных демократов» привезли на место крепко сложенных приезжих кавказского происхождения, для морального давления на членов комиссий. Сегодня, в единый день голосования 8 сентября во всех регионах России проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.