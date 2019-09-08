Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после обработки 0,1% голосов

Самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах губернатора в Санкт-Петербурге после подсчета 0,1 процента голосов, согласно данным Центризбиркома 8 сентября.

Врио губернатора поддержали 83,61 процента избирателей. На втором месте расположился Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 11,23 процента голосов, а на третьем — справедливоросс Надежда Тихонова, ее избрали 5,16 процента петербуржцев.

Избирательные мероприятия прошли в Северной столице 8 сентября — в единый день голосования. Участки для голосования закрылись в 20.00 по местному времени. По данным на 18.00, явка достигла 23,69 процентов.