Камеры видеонаблюдения помогли опровергнуть фейк «демократов» о вбросе в Пушкине

Фейковое видео, на котором запечатлены действия мужчину, вбросившего в урну для голосования несколько бюллетеней, опубликованное в Тelegram-канале «Объединенные демократы», было оперативно опровергнуть при помощи камер видеонаблюдения.

Как сообщает в воскресенье вечером информационное агентство «ПолитЭксперт», речь идет о видеозаписи, подписанной «Пушкин, 4 округ. Мужик совсем страх потерял».

О ситуации на ТИК №20 в беседе с ФАН рассказала член территориальной избирательной комиссии Татьяна Бганцева, которая отметила, что в ходе выборов 8 сентября нарушений на участке не зафиксировано.

На опубликованной «демократами» видеозаписи нет ни указаний на номе участка, ни другой информации, которая могла бы помочь определить, где было нарушение. При этом в Пушкине на избирательных участках работают 45 камер видеонаблюдения, с трансляциями которых могут ознакомиться все желающие.

В частности, в тelegram-канале «Кремлевская прачка» опубликовано видео, разоблачающее данный вброс – на кадрах видно, что на избирательный участок приходят мужчина и женщина-инвалид, оба заполняют бюллетени, после чего мужчина опускает в урну бланки за себя и за свою спутницу, которая с трудом передвигается.

Напомним: ранее в воскресенье «оппозиция», намереваясь дискредитировать избирательный процесс в Петербурге, уже вбросила несколько фейковых видеозаписей о якобы имевших место нарушениях. Все они были оперативно опровергнуты. Наиболее активно фейки вбрасывают Максим Резник, Борис Вишневский, Андрей Пивоваров, Красимир Врански и Ольга Гусева.

В ходе Единого дня голосования 8 сентября петербуржцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов. Все участковые избирательные комиссии были открыты своевременно, на каждой из них работали общественные наблюдатели.