Хакеры решили не мешать ходу выборов в России

Глава Россвязи Олег Духовницкий заявил об отсутствии хакерских атак во время выборов в единый день голосования. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости.

«Хакерских атак не было, по крайней мере такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало», — заявил он журналистам.

По словам Духовницкого, сегмент, выделенный для обеспечения телефонии, интернета, видеонаблюдения и работы системы ГАС «Выборы» работал в штатном режиме. Кроме этого, в 10:00 было обнаружено более 20 неисправностей. Однако их смогли устранить в сжатые сроки, рассказал Духовницкий.

В воскресенье, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.