Всего 105 жалоб на нарушения при выборах в Петербурге поступило в горизбирком

Пять жалоб поступило в петербургский горизбирком на губернаторские выборы, остальные сто посвящены выборам муниципальных депутатов, прошедшим в воскресенье.

Об этом сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. Он отметил, что количество обращений все еще остается незначительным, как и сообщалось ранее.

«Их [жалоб] количество составило всего 105, из них всего пять посвящено выборам губернатора. Остальные либо связаны с муниципальными выборами, либо с недостатками организации работы избирательных комиссий», — сказал он.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Явка граждан составила 23,69% на шесть часов вечера. В 20.00 (по мск) избирательные участки закрыли: они работали с восьми утра воскресенья.

Политологи и депутаты назвали выборы в Северной столице качественными и высоко оценили уровень их организации. Парламентарий петербургского ЗакСа Андрей Анохин оценил выборы, заявив, что они прошли «на отличном уровне».