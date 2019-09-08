Памфилова заявила об использовании депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге заявила, что депутат Госдумы Михаил Романов применял административный ресурс на муниципальных выборах в Петербурге.

«Противозаконно применение административного ресурса со стороны депутата. Надо тщательно разобраться с этой ситуацией», — заявила Памфилова.

И пригрозила поставить вопрос о лишении Романова депутатской неприкосновенности.

Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что лично разговаривал с Романовым по телефону.

«Он получил замечание со стороны «Единой России» и по линии администрации. Сейчас Романов затих», — сказал Миненко на связи с ЦИКом.

Сам депутат, как сообщает «Петербургский дневник», с обвинениями не согласен.

«Любая информация, которая появляется, должна иметь под собой какие-то факты. Я никаких фактов не вижу и считаю недостоверной данную информацию», – сказал Романов.

По оценке ЦИК и Общественной палаты РФ, губернаторские выборы в Северной столице проходят почти без жалоб. Муниципальные - более жарко.

По информации члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепы, за день голосования избирком зарегистрировал 105 жалоб. Из них только пять относятся к губернаторским. Они касались технических вопросов.