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21:27   8 Сентября 2019
Россия

Памфилова заявила об использовании депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

Памфилова заявила об использовании депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге заявила, что депутат Госдумы Михаил Романов применял административный ресурс на муниципальных выборах в Петербурге.

«Противозаконно применение административного ресурса со стороны депутата. Надо тщательно разобраться с этой ситуацией»,  — заявила Памфилова. 

И пригрозила поставить вопрос о лишении Романова депутатской неприкосновенности. 

Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что лично разговаривал с Романовым по телефону. 

«Он получил замечание со стороны «Единой России» и по линии администрации. Сейчас Романов затих»,  — сказал Миненко на связи с ЦИКом. 

Сам депутат, как сообщает «Петербургский дневник», с обвинениями не согласен.

«Любая информация, которая появляется, должна иметь под собой какие-то факты. Я никаких фактов не вижу и считаю недостоверной данную информацию», – сказал Романов.

По оценке ЦИК и Общественной палаты РФ, губернаторские выборы в Северной столице проходят почти без жалоб. Муниципальные - более жарко. 

По информации члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепы, за день голосования избирком зарегистрировал 105 жалоб. Из них только пять относятся к губернаторским. Они касались технических вопросов. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #памфилова #общество

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