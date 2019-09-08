Петербург показал традиционную явку на выборах, заявил эксперт

Санкт-Петербург занял 16-ое место по явке избирателей в России, оказавшись одним из наиболее вялоголосующих регионов страны.

Ситуацию с невысокой явкой петербургских избирателей на участки в ходе Единого дня голосования 8 сентября прокомментировал член ассоциации политических консультантов России Игорь Солов. Мнение эксперта приводит информационное агентство «Политэксперт».

По мнению эксперта, такая явка является традиционной для Северной столицы, тем более, что на легитимность избирательной кампании низкий показатель никак не повлияет. Также на уровень явки оказывает влияние и тот факт, что Петербург – большой город.

«Тут никакие оппозиционеры на это не повлияли. Понятно, что теперь любой оппозиционер будет приписывать заслуги по понижению явки себе, но на самом деле, это будет неправильная интерпретация факта», - заявил эксперт.

При этом он предложил для эксперимента выйти к метро и спросить у десяти человек, знают ли они хотя бы одну фамилию оппозиционного кандидата – зарегистрированного на выборах или не зарегистрированного. Люди не назовут ни одной фамилии, с уверенностью добавил Солов.

Оппозиционеры никак не смогли бы повлиять на волеизъявление граждан без спланированной информационной и агитационной кампании, к тому же Петербург не тот город, который прислушивается к недобросовестным личностям, заключил эксперт.